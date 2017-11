Agenda : que faire à Lyon ce week-end (10, 11 et 12 novembre) ?

Concerts, ballets, expositions, et gourmandise : une fois de plus, l'offre culturelle lyonnaise est abondante. Le plus dur reste de choisir... La sélection de Lyon Capitale pourrait vous aider.

© Tim Douet

Céder à la gourmandise

Le salon du chocolat de Lyon revient, au plus grand bonheur des gourmands. Défilé en robes de chocolat, ateliers, recettes en live ou encore prix du meilleur pain au chocolat du Rhône : le programme complet est à retrouver ici.

Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre, au centre de congrès de la Cité Internationale.

Trouver sa formation

Autre salon pour un autre public, le salon Studyrama propose aux lycéens et aux étudiants de trouver leur voie avec de nombreux stands de grandes écoles et de formation en informatique, art, tourisme, santé...

Samedi 11 novembre, de 9h à 17h au Double Mixte. Plus d'informations.

Passer une soirée en musique

Les musiciens de la création de Naagré au musée des Confluences © DR

C'est au rythme du hip-hop que vibreront les murs de la Maison Mère. Laissez vous entraîner par le Dj Terror Mike et ses mélanges entre classiques de la culture urbaine et nouvelle scène hip-hop. Vendredi 10 novembre à 22h30, à la Maison Mère.

Bonne nouvelle pour les amateurs de chanson française : il reste des places pour le concert de Véronique Sanson, ce dimanche 12 novembre à 18h, à l'Amphithéâtre.

Berlin, les USA, les pays nordiques ou encore l'Afrique : autant d'horizons qui ont inspiré la musique de Brome. Un artiste pop-folk en concert ce samedi 11 novembre à 21h, aux Bons Sauvages.

Le musée des Confluences vous invite à la découverte de l'afro-électro-jazz, avec la rencontre entre le groupe français Shplax et la troupe de musique et danses traditionnelles du Burkina Faso Badéma. Naagré, une création présentée ce samedi 11 novembre à 20h30.

Faire le plein de culture

Le street artiste Taroe pour l'exposition Watching You © DR

Le musée d'art de Fourvière joue le choc des cultures en confiant ses murs à des street artistes. L'exposition "Watching You", est la rencontre entre un lieu catholique et des graffeurs, qui donneront vie au musée avant le début des travaux de restauration. Inauguration ce samedi 11 novembre à 18h.

Et si l'art contemporain valait le déplacement ? À l'occasion de ses 30 ans et de sa réouverture après travaux, le MAMC de Saint-Étienne donne carte blanche au sculpteur britannique Anish Kapoor. Des sculptures chaotiques qui posent des questions existentielles. Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne, à partir du samedi 11 novembre. (Lire article complet ici).

Réviser ses classiques

Découvrez ou redécouvrez le chef d'oeuvre de Tchaïkovsky. le Lac des cygnes, présenté par le ballet de l'Opéra national de Kazan-Tatarstan. Au Radiant Bellevue, le vendredi 10 et le samedi 11 novembre, à 20h30.

Et si vous essayiez le théâtre au cinéma ? La comédie française s'invite dans les salles lyonnaises avec la restransmission des Fourberies de Scapin de Molière, mise en scène par Denis Podalydès.

Dimanche à 20h, Pathe Bellecour, Pathe Vaise et Pathe Carré de soie.