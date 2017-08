Festival Woodstower : 3 jours de son au Grand Parc de Miribel Jonage

Comme chaque année au mois d’août, le festival éco-friendly Woodstower revient poser ses valises à Miribel Jonage le temps d’un week-end. Du vendredi au dimanche, c’est une quarantaine d’artistes qui se succéderont sur 4 scènes différentes. L’occasion de prolonger un peu les vacances et d’achever l’été en beauté.

©Yann Le Tolguennec Grand Parc de Miribel Jonage festival Woodstower

Pour cette 19e édition, les organisateurs vous proposent de venir planter votre tente et taper du pied pendant trois jours au lieu de deux pour les éditions précédentes. De 21h à 5h en soirée et le dimanche de 13h à 20h, vous pourrez y voir se succéder sur chacune des scènes des artistes aux styles variés. Du son, mais pas que : le Woodstower c’est aussi des animations et des activités pour les plus petits. Un subtil mélange d’arts de rue et de musique. « Une vraie aventure humaine », car elle est le fruit de la collaboration de 400 bénévoles, mais aussi de jeunes issus de chantiers d’insertion, nous explique Maxime Noly, organisateur de l’évènement.

Une programmation éclectique

Vendredi soir, sur la scène principale (le chapiteau), se croiseront tous les genres musicaux : de l’électro planante du duo The Blaze, au reggae de Jahneration en passant par la disco-house de Todd Terje, il y en aura pour tous les goûts. Débutants et confirmés se succéderont pour vous en mettre plein les mirettes. Samedi soir vous pourrez y voir Isaac Delusion, Møme ou encore le rappeur marseillais Deen Burbigo enflammer la scène.

Pour les amateurs d’électro, c’est sur la scène du « Woodsfloor » que ça se passe. Vendredi c’est le tandem électro-pop Agar Agar qui ouvre le bal et dj AZF qui mettra fin aux hostilités avec sa techno brutale. Entre les deux : Clément Bazin et Arnaud Rebotini assureront la transition. Sur la même scène le lendemain soir, il faudra s’accrocher durant le set de Manu le Malin qui sera sous son alias techno The Driver.

Sur le plateau « Scène St Denis », c’est le rap qui sera à l’honneur. Parmi ses têtes d’affiche : Le phénomène Lorenzo, Seth Gueko ou encore les Enfants terribles de Columbine. La scène sera aussi foulée par Demi Portion et sa plume acérée et le collectif la Jungle. Ikaz Boi et Myth Syzer en b2b à la clôture samedi soir devraient nous régaler avec leur set hip-hop teinté d’électro.

Enfin, la « Nicolas Stage » accueillera des artistes atypiques. Décrite comme une « scène un peu décalée » par l’organisateur du festival, vous pourrez notamment y croiser les batteurs chevronnés de 2 boules Vanille (électro), Ménage à trois (pop), mais aussi Corine (disco pop) le tout nouveau projet du label Kwaidan Records et les garçons de Big Junior (hip-wave).

Avec son nouveau format, Maxime Noly espère « franchir la barre des 20 000 festivaliers cette année ».

Plus d'info et la programmation complète sur le site du festival