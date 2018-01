Concert : Une Alice qui a les crocs au Ninkasi !

Wolf Alice, ce sont trois garçons et une fille qui pratiquent un rock musclé. Ils débarquent à Lyon ce soir avec leurs Visions d’une vie. Après les fêtes, ça réveille.

© Laura Allard-Fleischl Le groupe Wolf Alice.

Trois garçons patibulaires mais presque menés par une fille – Ellie, taillée comme une crevette –, c’est Wolf Alice. Une Alice qui a les crocs et qui, en à peine un album, My love is cool en 2015, a su conquérir le rock anglais et même un bout de l’Amérique avec son alternance de rock musclé et de pop alternative, et une apparition remarquée sur la BO de Trainspotting II. Loin de s’en tenir là, Wolf Alice, de passage au Ninkasi ce lundi soir, a enfoncé le clou cette année avec Visions of a life, un album qui ne tient pas en place, tant le contexte politique et social de son pays le plonge dans la tourmente.

Wolf Alice – Lundi 8 janvier à 20h au Ninkasi Kao (Lyon 7e)