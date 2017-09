Ça s'est passé un 20 septembre : le général de Gaulle à Lyon

De la visite à Lyon du général Charles de Gaulle en 1947 à la démission de Charles Hernu de son poste de ministre de la Défense après l'affaire "Greenpeace" en 1985, Lyon Capitale rappelle à ses les faits historiques ayant marqués les 20 septembre au fil des siècles.

© DR Charles de Gaulle

1342 : Gui de Boulogne, archevêque de Lyon, est créé cardinal, au titre de Ste Cécile.

1378 : Robert de Genève, chanoine de Lyon, évêque de Cambrai, est élu Pape contre Urbain IV. Clément VII.

1602 : Inondation de la Saône.

1739 : François de la Rochefoucauld, marquis de Rochebaron, est nommé commandant pour le Roi en Lyonnais, Forez et Beaujolais, en place de Pierre de Masso, décédé.

1775 : Arrêt du Conseil supprimant les droits de rêve, foraine et haut passage, et l'octroi sur les soies nationales.

1791 : Le ministre des Contributions publiques nomme Pierre Guendré de Ferrières Commissaire du Roi à la Monnaie de Lyon. Installé le 1er octobre.

1796 : Arrêté de l'Administration du Département autorisant les Filles de la Charité à reprendre leurs oeuvres.

1798 : Lois annulant les élections faites dans les assemblées primaires de : Grigny, Anse, Fontaines, Messimy, Pomey, la Chapelle, Larajasse.

1817 : Rédaction du règlement de la "Société des amis du Roi et de la religion". Autorisée par le maire le 23 septembre. Première réunion régulière, le 2 novembre.

1852 : Séjour du Prince Président. Le 20 septembre, inauguration de la statue de Napoléon, place Perrache.

1860 : Début des travaux de restauration de la façade de l'église St Bonaventure.

1870 : Arrêté municipal mettant sous séquestre les biens meubles et immeubles des congrégations religieuses.

1886 : Deuxième congrès national, tenu à Lyon, des sociétés coopératives de consommation.

1892 : Mort au combat du commandant Marius Paul Faurax, en campagne contre Béhanzin. Dogba (Dahomey). (Né à La Guillotière, Brotteaux, le 15 mars 1849). Inhumé à La Guillotière (ancien), angle allée 23/25. (Médailler). 1897 : Mort de Louis Mouillard, théoricien de l'aviation. Le Caire (Égypte). (Né à Lyon, le 30 septembre 1834). 1901 : Mort d'Aimé Gros, directeur du Conservatoire. Lyon. (Né à Lyon, le 11 mars 1839). Inhumé au cimetière de la Guillotière.

1906 : Premier congrès régional des petits et moyens commerçants et industriels du Sud-Est. Tenu à Lyon, organisé par l'Alliance des chambres syndicales patronales de Lyon.

1940 : Décret suspendant le Conseil municipal de Lyon jusqu'à la fin des hostilités, et lui substituant une Délégation spéciale de 7 membres.

1941 : Inauguration d'une plaque à la mémoire de Madame Bizolon, en la gare de Perrache.

1947 : Visite à Lyon du général Charles de Gaulle. Réception officielle, succès de foule, grand discours politique.

1955 : Mort du peintre Jacques Laplace. Lyon 7e.

1960 : Mort de Guillaume-Joseph-Marie Nicolas, ancien dermatologiste des Hôpitaux de Lyon, ancien professeur à la Faculté. Cannes (Alpes-Maritimes). (Né à Lyon 1er, le 11 août 1868). 1972 : Jean-Périer, préfet de l'Yonne, est nommé en Conseil des ministres "Préfet délégué pour la police" dans le Rhône. Création du poste.

1976 : Le Conseil de Communauté siège dans le nouvel hôtel, à peine achevé.

1977 : Colloque du C.N.R.S. sur les Martyrs de Lyon en 177. 1978 : "Symposium du Conseil de l'Europe" à Lyon. Thème : "Des pratiques socioculturelles à une politique de l'animation". Se tient au musée de la civilisation gallo-romaine.

1979 : Journées de rencontre et d'étude entre les syndicats français C.G.T. et C.F.D.T., et le syndicat allemand D.G.B. (du land de Hesse), à Lyon.

1984 : Le maire de Lyon désigne Jean-Paul Lucet pour prendre la direction du théâtre des Célestins en septembre 1985, au départ à la retraite de Jean Meyer.

1985 : Charles Hernu, maire de Villeurbanne, ministre de la Défense, se démet de son ministère après les développements de l'affaire "Greenpeace".