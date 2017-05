Les Beaux-Arts de Lyon, 1er musée des grandes métropoles françaises

Le 26 mai dernier, le Journal des arts a publié le palmarès 2017 des musées métropolitains. Et cette année le journal bimensuel a élu celui des Beaux-Arts de Lyon.

Musée des Beaux-Arts.

Il y a quelques jours, le musée des Beaux-Arts de Lyon décrochait la première place du classement établi par le Journal des Arts. ''Cette première place pour le Musée des Beaux-Arts vient récompenser un travail de fond mené depuis des années par son directeur, Sylvie Ramond, et toute son équipe. La fréquentation du musée est en progression grâce à des expositions d’envergure comme ''Lyon Renaissance. Arts et humanisme’’, ''Autoportraits’’, ou encore ''Matisse, le laboratoire intérieur''. Cette première place salue également la politique d’acquisition ambitieuse (en 2016, la Mort de Chioné de Nicolas Poussin) et le travail mené dans le secteur du numérique et en direction de tous les publics’’, se félicite Georges Képénékian, Premier adjoint au maire de Lyon, délégué à la culture, aux grands événements et aux droits des citoyens par voix de communiqué. Un autre musée lyonnais fait également parti du classement, le MAC (Musée d’Art Contemporain) qui se classe quant à lui à la 7e place de ce classement.