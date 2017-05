Jouvray face à McCloud, les deux faces de la création BD

Vous avez rêvé d'écrire ou dessiner une BD ? Deux expositions assez exceptionnelles se font actuellement face au centre-ville de Lyon et devraient vous donner un déclic créatif. À ma gauche, le musée de l'Imprimerie accueille une superbe installation autour du travail de Scott McCloud qui décortique les règles élémentaires de la BD. À ma droite, le parking République a été redécoré par Jérôme Jouvray, qui détaille avec humour toutes les erreurs à ne pas commettre.

© Tim Douet Le scénariste JC Deveney présente l'exposition McCloud au musée de l’imprimerie

C’est sans doute la plus ambitieuse exposition de BD portée par le festival Lyon BD jamais vue à Lyon. Ludique, didactique et artistique, l’exposition imaginée par le scénariste JC Deveney au musée de l’imprimerie est une réflexion riche sur ce qui définit la BD et en fait un art à part entière. Conçue pour le grand public, avec d'ailleurs quelques ateliers pratiques pour les enfants (de 7 à 77 ans bien-sûr), l'installation devrait surprendre ceux qui n'ont plus ouvert un album depuis l'enfance et se donne pour ambition de leur démontrer que la BD mérite son appellation de "9e art" ou "d'art séquentiel", aux origines d'ailleurs bien plus anciennes qu'on ne le pense.

Le chat policier Blacksad à l'honneur

© Tim Douet Blacksad au musée de l'Imprimerie, dans le cadre de l'exposition Scott McCloud

Les connaisseurs apprécieront eux la pertinence de la sélection des planches dans l'oeuvre de Scott McCloud et de leur illustration. Aux réflexions de l’Américain considéré comme "la" référence en matière d'analyse critique de la BD et de ses codes, répondent des exemples contemporains, notamment de superbes originaux de Juanjo Guarnido et de son célèbre chat policier John Blacksad (à voir jusqu’au 20 septembre).

Tintin, Lucky Luke, Gaston Lagaffe et Batman…

À 100 mètres de là, une autre exposition vous surprendra à l'entrée du parking République. L'auteur de Lincoln, Jérôme Jouvray, a manifestement été ravi de l'opportunité offerte par LPA de redécorer à sa sauce le parking "le plus visité de Lyon". Si la proposition faite par JC Deveney l'a au départ décontenancé, il a vite saisi le parti qu'il pouvait en prendre : "si ça se trouve, je suis le premier auteur de BD au monde à être exposé dans un parking (rires)". Il s'en est donné à coeur joie, s'attaquant même aux portes des ascenseurs.

Les lecteurs du journal de Spirou retrouveront le personnage de prof de BD de l'atelier Mastodonte, largement autobiographique, qui mène une guerre (perdue d'avance) aux aberrations graphiques et tout particulièrement aux personnages qui courent à l'amble, c'est à dire en avançant en même temps le bras et la jambe du même côté. Dans la vraie vie, c'est impossible, du moins pour les êtres humains. Essayez, vous verrez. L'exposition a même prévu un espace pour vous prendre en photo pendant vos tentatives. L'obsession du prof Jouvray devient ici un mur tapissé de Tintin, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, Batman et autre Marsupilami courant à l'amble.

LPA, de Reko Rennie au musée urbain Tony Garnier

© Tim Douet Louis Pelaez, pdg de LPA, présente l'exposition de Jérôme Jouvray, au parking République

L'exposition décline toujours avec humour 6 autres leçons, sans pour autant que l'auteur se prenne pour la référence du genre, Scott McCloud : "Pas du tout, lui explique ce qu'il faut faire, moi ce qu'il ne faut pas faire. Ça n'a rien à voir !" rigole-t-il, pour le plus grand plaisir du pdg de Lyon Parc Auto Louis Pelaez. "L'idée, c'est d'accueillir dans ce lieu qui draine beaucoup de passage des choses très différentes. On sort d'une exposition de Reko Rennie, qui s'est beaucoup intéressé au street art. Jusqu'au 20 septembre, c'est donc de la BD. Et ensuite, ce sera le musée urbain Tony Garnier." Louis Pelaez croit dans son projet au point de ne pas craindre d'inaugurer l'exposition entre la demi-finale de coupe d'Europe jouée par l'OL à Amsterdam et le débat présidentiel de l'entre-deux tours. "Je suis un ouf moi (rires), je n'ai peur de rien."