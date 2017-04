La brasserie Georges vend ses assiettes

© DR Brasserie Georges, Lyon

La brasserie Georges organise ce samedi 22 avril une vente de son ancienne vaisselle. Ce sont près de 3 000 assiettes chargées d’histoire qui seront disponibles à petits prix.

Jacky Gallmann, Directeur de la brasserie Georges, organise une vente d’assiettes ce samedi de 9h30 à 18h. La vaisselle de "la plus vieille brasserie de Lyon" avait été changée l’an dernier, à l’occasion de ses 180 ans et de son changement de logo. Seront alors accessibles, à petits prix, 3 000 assiettes renfermant l’héritage de cet incontournable restaurant. Une vente exceptionnelle qui permettra aux adeptes ou aux collectionneurs de belle vaisselle de récupérer, chez eux, une part du patrimoine lyonnais.

Tarifs : Grande assiette plate à 4€ (lot de six 20€), petite assiette plate à 2€ (lot de six 10€), grande assiette creuse à 4€ (lot de six 20€).