Lyon : les métros circuleront jusqu'à 2h du matin le week-end fin 2019

Exclusif - Pour les noctambules, c'est une excellente nouvelle : à partir du dernier trimestre 2019, l'ensemble des métros lyonnais circuleront jusqu'à 2 heures du matin, le vendredi et le samedi.

DR

Ce matin, les élus du Sytral se sont penchés sur la restitution de l'étude de faisabilité du métro E (lire ici), mais aussi sur celle consacrée à l'exploitation des lignes de métro A, B, C et D jusqu'à 2 heures du matin dans la nuit de vendredi à samedi, et celle de samedi à dimanche.

Selon la présidente du Sytral, Fouziya Bouzerda, interrogée par Lyon Capitale, la prolongation du service sera mise en place au dernier trimestre 2019. Cette temporalité a été choisie pour ne pas ralentir les travaux d'automatisation de la ligne B et ceux effectués pour installer la 4G. "Si on ouvre le service maintenant, on perd l'amplitude nécessaire pour faire les travaux la nuit. Nous ne voulons pas nous diriger vers une fermeture du réseau en semaine, c'est pour ça que nous avons choisi fin 2019", précise la présidente du Sytral. Le surcoût de l'ouverture jusqu'à 2 heures du matin est estimé à plus de 1,5 million, sécurité comprise.

Fin 2019, les Lyonnais pourront donc prendre le métro jusqu'à deux heures du matin le vendredi et le samedi, tout en utilisant leur téléphone mobile en 4G dans les rames, et profiter d'une ligne B automatisée et climatisée.