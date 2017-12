Fourvière : pas de funiculaire pendant 5 mois

La ficelle qui mène jusqu’à Fourvière ne sera pas en service de janvier jusqu’à juin 2018. Pour maintenir le trafic, des bus relais seront mis en place entre Saint-Just et Fourvière.

© Sytral Nouveau funiculaire de Fourvière

Dès janvier, il faudra vous armer de courage et de souffle pour monter jusqu’à la basilique de Fourvière. Pendant cinq mois, jusqu’à juin 2018, les deux rames du funiculaire seront en Isère pour une rénovation complète, de l’intérieur comme de l’extérieur. Plus d’espace, des sièges plus confortables, un éclairage LED… Les nouvelles rames de la ligne devraient satisfaire Lyonnais comme touristes. Mais il faudra être patient avant de découvrir le nouveau design du funiculaire. En attendant, des bus relais seront mis en place. Tous les jours, de 6h à 22h, des navettes circuleront entre Saint-Just et Fourvière. Entre 11h et 18h (14h à 18h les samedis et dimanche), elles partiront toutes les 7 minutes, tous les quarts d’heure au-delà de cette tranche horaire. En parallèle, le trafic sera renforcé sur la ligne St-Just.

4,8 millions d’euros

Tous les dix ans, le Sytral se lance dans une grande rénovation de ses funiculaires. D’abord Fourvière, ce sera ensuite au tour de la ligne allant jusqu’à Saint-Just de partir en rénovation. Les travaux dureront cinq mois également, de janvier à juin 2019. Le Sytral estime le coût des travaux à 4,8 millions d’euros.