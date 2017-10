La CGT lance un appel à manifester ce jeudi à Lyon

La mobilisation ”contre la casse des services publics et du code du travail” va se poursuivre ce jeudi à Lyon à l’appel de la CGT.

©Tim Douet Manifestation contre la réforme du Code du Travail le 12 septembre 2017 à Lyon

Après les deux manifestations de novembre et celle du 10 octobre pour défendre la fonction publique, la CGT appelle de nouveau à manifester ”contre la casse des services publics et du code du travail” ce jeudi matin à Lyon. Selon le communiqué publié par le syndicat, cette démonstration est “l’expression d’un fort mécontentement contre la politique de régression sociale du gouvernement qui se poursuit et s’amplifie”. La CGT dénonce une fois encore “une attaque généralisée du modèle social” qui se traduit par la “baisse des APL, [la] hausse de la CSG, [les] réformes à venir de l’apprentissage, de la formation professionnelle et de la retraite, coup d’arrêt à la démocratisation de l’université”. Le syndicat sera épaulé dans son cortège par SOLIDAIRES, la FSU, la CNT, l’UNEF, la CNT-SO et l’UNL. La manifestation se tiendra ce jeudi à partir de 10h30. Le cortège partira de la place Jean Macé pour aboutir devant la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon.