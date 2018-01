Lyon : il court 130 km sur l’autoroute pour rejoindre l’aéroport

Un Britannique de vingt ans a été interpellé par les gendarmes ce lundi 29 janvier. Il a parcouru 130 km sur l’autoroute A43 pour rejoindre l’aéroport Lyon Saint-Exupéry et prendre son avion pour l’Angleterre.

©Tim Douet

Le Rhône Express était peut-être trop cher pour ce jeune britannique de vingt ans. Interpellé le 29 janvier par les gendarmes près de La Tour-du-Pin, il courait sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A43. Le jeune homme souhaitait rejoindre l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, situé à 170 km de son point de départ à Valmorel, en Savoie. Il avait participé le week-end dernier à la plus grande course d’obstacles sur neige "Spartan Race", qui ne l’avait visiblement pas fatigué, a rapporté le Dauphiné Libéré. "L’autoroute n’est pas une piste d’athlétisme", a tenu à lui rappeler l’un des gendarmes. Le coureur a été déposé hors de l’autoroute par le véhicule de gendarmerie, avant de reprendre sa course en suivant les instructions des forces de l’ordre : "il ne faut pas suivre les panneaux bleus".