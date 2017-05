Jean-Yves Sécheresse : "Gérard Collomb fera l'affaire à l’Intérieur"

Jean-Yves Sécheresse, adjoint PS à la sécurité à la Ville de Lyon a réagit à la nomination de Gérard Collomb.

© Tim Douet Jean-Yves Secheresse

Jean-Yves Sécheresse, l'adjoint PS à la sécurité à la Ville de Lyon a réagit à la nomination de Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur : "Gérard Collomb fera l'affaire à l'Intérieur. Il est convaincu de l'importance de ces dossiers. Il ne fait pas partie des naïfs en matière de sécurité. Il a des convictions solides sur le sujet et sur la manière de le faire. Il est totalement en phase avec le projet d'Emmanuel Macron. Il sera à la hauteur sur le terrorisme, mais aussi sur les questions de proximité. Il aura d'ailleurs à réinstaurer la police de proximité promise par Emmanuel Macron. Sa conception de la sécurité, c'est de ne rien lâcher et donner les moyens pour être à la hauteur des enjeux. Il utilise tous les outils : la médiation, la prévention des délits et des aussi des moyens physiques comme la vidéoprotection. La place Beauvau est une maison compliquée et il devra établir un rapport avec tous les intervenants. Mais je suis sûr qu'il y arrivera. Il aime les policiers".