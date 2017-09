Que faire à Lyon ce weekend des 8, 9, 10 septembre ?

Après l’accalmie du mois d’août, le mois de septembre apporte son lots d’activités, à tel point que l’on ne sait plus où donner de la tête. Au programme des festivités ce week-end : de la bonne nourriture, du football, un vide-grenier, une partie de pétanque et quelques soirées, bien sûr. Que ce soit pour danser, manger ou chiner, hors de question de rester enfermé ce week-end.

Otourly sous licence Creative Commons Les Subsistances vues de Fourvière

Aller manger un morceau aux Subsistances

Avis aux gourmands et aux gourmets : de vendredi à dimanche, les Subsistances se transforment en véritable cuisine à ciel ouvert en accueillant pour la deuxième année consécutive le Lyon Street Food Festival. Au menu de ces 3 jours de fête autour de la street food : camions à burgers, concerts, ateliers et animations en tous genres. Convient aussi bien aux grands qu’aux plus petits.

Vendredi de 17h à minuit, samedi de 11h à minuit et dimanche de 11h à 20h

Aux Subsistances, 8 bis quai St-Vincent (Lyon 1er)

Profiter d’un open air gratuit au Ninkasi

Pour bien entamer le weekend, le collectif lyonnais Happiness Therapy envahit la terrasse du Ninkasi pour un open air gratuit. Des sets éclectiques, à boire, à manger, mais aussi tout un lot d’animations vous attendent.

Vendredi de 17h à minuit - Au Ninkasi (Gerland)

Faire une pause dominicale au Sucre

Le Sucre a fait sa rentrée et revient pour une nouvelle saison avec son format club du dimanche, Sunset Society. Ce dimanche, c’est la house qui sera à l’honneur. L’occasion de danser et capter les derniers rayons du soleil du week-end sur le toit-terrasse le plus couru lyonnais.

Dimanche de 16h à 23h – au Sucre (Lyon 2e/Confluence)

Encourager l’Olympique Lyonnais

Pour les amoureux du ballon rond, le Parc OL sera dimanche le terrain d’affrontement de l’Olympique lyonnais et de l’En Avant de Guingamp. Une rencontre aux allures de revanche pour les Lyonnais, qui ont encore en travers de la gorge leur défaite aux tirs au but face au club breton lors de la dernière Coupe de la Ligue.

Dimanche à 17h – au Parc OL (Décines)

Faire du vélo, beaucoup de vélo

Les amoureux du vélo ont de quoi faire ce week-end. D’un côté, Lyon Free Bike, avec des animations le samedi mais surtout 4 balades afin de découvrir la ville le dimanche. De l’autre, Convergence Vélo, un grand rassemblement festif dimanche afin de promouvoir le vélo comme moyen de transport écolo.

Lyon Free Bike – samedi et dimanche septembre plus d’infos ici

Convergence Vélo – Dimanche à partir de 15h – Plus d’infos ici

Faire un tournoi de pétanque sur fond de musique électronique

L’Électro Pétanque fait son retour place Tabareau. De 12h à 21h, vous pourrez y taquiner le cochonnet, siroter un pastis, vous restaurer (des food trucks seront sur place) ou tout simplement profiter du soleil. Le tout en musique, avec derrière les platines des DJ de la scène électronique locale.

Dimanche de 12h à 21h - Place Tarabeau (Lyon 4) - Entrée gratuite / Tournoi de pétanque à 5€