Lyon : Alain Prost invité d’honneur de l’Institut Lumière

© Institut Lumière Alain Prost

Dans le cadre du festival "Sport, littérature et cinéma", l'institut Lumière va recevoir le 27 janvier (à 19h) Alain Prost, pour présenter le documentaire Weekend of a champion, de Roman Polanski et Frank Simon. Après Eddy Merckx, Jean-Claude Killy, Bernard Hinault, Raymond Poulidor et Éric Cantona les saisons précédentes, ce sera donc au tour de l'ancien champion du monde de F1 de venir à Lyon.

Le documentaire Weekend of a champion est sorti en 1997 et a reçu l'oscar du meilleur film documentaire la même année. Il est le fruit de la rencontre entre le cinéaste Roman Polanski et le champion du monde de Formule 1 Jackie Stewart, lors du Grand Prix de Monaco en 1971.