La Région baisse la subvention de l’Opéra de Lyon

Après les révélations sur le train de vie “somptuaire” de Serge Dorny, directeur de l’Opéra. La Région, qui subventionne l’Opéra lyonnais a décidé de baisser de 10% la subvention annuelle. Mais cette baisse “n’est pas une punition” selon la Région.

© Stofleth L’opéra de Lyon, place de la Comédie.

Hôtel 5 étoiles, Relais et Châteaux, bouteilles de vin, Serge Dorny mène, en tant que directeur de l’Opéra de Lyon, un train de vie plutôt agréable. Une enquête de Mediacités a pointé en mai dernier les sommes importantes engagés par le directeur de l’Opéra en tant que notes de frais : plus de 150 000 euros rien que pour l’année 2014. La Région a décidé d’une coupe dans la subvention annuelle : 10% sur les presque 3 millions d’euros annuels soit 294 000 euros.

Pour le conseil régional, il ne s’agit pas d’une punition : “Nous voulons baisser les dépenses et investir. Ce n’est pas une punition ni pour le directeur ni pour l’Opéra. Nous ne sommes pas au Conseil d’Administration et il n’y a rien d’illégal d’après ce que l’on a pu voir. On a juste baissé un peu ce qu’on donnait.”, précise-t-on à la Région. La méthode sur l’affaire de l’Opéra ressemble à celle de l’affaire Gillet : baisser les subventions pour faire passer un message sans mettre en danger l’offre culturelle.