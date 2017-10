Eddy Mitchell à Lyon pour la première séance du Festival Lumière

Le chanteur, fan de cinéma et acteur, notamment récompensé par un César du meilleur acteur dans un second rôle, sera à Lyon le samedi 14 octobre prochain à la Halle Tony Garnier pour l’ouverture du 9e festival Lumière.

©DR Eddy Mitchell

Le chanteur Eddy Mitchell sera l’invité d’honneur de l’ouverture du 9efestival Lumière qui se tiendra samedi 14 octobre prochain à la Halle Tony Garnier à Lyon. Bertrand Tavernier, président de l’Institut Lumière qui organise le festival, et Thierry Frémaux, le directeur, "rendront hommage à celui qui inventa dans les années 1980 une nouvelle manière de parler de cinéma à la télévision lorsqu’il lança, avec Gérard Jourd’hui, l’émission La Dernière Séance (du titre de l’une de ses plus célèbres chansons) dédiée aux classiques du cinéma américain", a indiqué le festival dans un communiqué.

""Monsieur Eddy" est un authentique amoureux du cinéma dont il connaît l’histoire et l’actualité sur le bout des doigts. Faussement badin, il fait preuve à l’antenne d’une érudition et d’une fantaisie qui font merveille auprès du grand public autant que des spécialistes. Grâce à lui, les films d’André De Toth, de Gordon Douglas et de Jules Dassin passent en prime time sur les chaînes du service public, qui peut s’enorgueillir de former de nouvelles générations de cinéphiles", a poursuivi le festival.

Eddy Mitchell a aussi été acteurs : flic chez Jean-Claude Missiaen avec Gérard Lanvin, tombe amoureux d’un porte-clés chez Marco Ferreri aux côtés de Christophe Lambert, campe un simple d’esprit d’anthologie dans Coup de Torchon de Bertrand Tavernier en 1981 et obtient, en 1995, le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Le Bonheur est dans le pré d’Étienne Chatiliez.

Eddy Mitchell vient compléter la délégation d’artistes auxquels le festival rend hommage dans ses premiers jours : Tilda Swinton, Michael Mann, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón ou Jean-François Stévenin (suivis dans la semaine par Diane Kurys, William Friedkin, Anna Karina, Jean-Paul Rappeneau ou Nicolas Winding Refn). "Toutes ces personnalités seront accompagnées de nombreux autres invités pour ouvrir, avec les 5000 spectateurs, la grande fête du cinéma classique", conclut le festival.