Caroline Bayart : "un domaine vital pour la société" #MT180

14 doctorants. 14 thèses. 3 minutes, et pas une seconde de plus au chrono. L’Université de Lyon participe pour la quatrième année consécutive au concours “Ma thèse en 180 secondes”. L’an dernier, Mathilde Petton et ses recherches sur les bases neuronales des fluctuations spontanées de l’attention avait su convaincre le jury. Et cette année encore, 14 doctorants vont présenter leur projet lors de la finale lyonnaise qui a lieu le 20 avril prochain.

Avant de les découvrir en live sur scène, Lyon Capitale vous propose de les rencontrer en avant-première sur son site. Chaque jour, nous laissons la place à un doctorant et une thèse allant du génie civil aux neurosciences en passant par la chimie qui a trois minutes pour vous rendre passionnant son sujet, souvent pointu et remplis de mots techniques. Un seul d’entre eux sera retenu pour participer à la finale nationale.

La candidate du jour : Bayart Caroline

Tim Douet Caroline Bayart

Université Claude Bernard Lyon 1

Sciences exactes – Chimie médicinale – Pharmaceutique et Vaccinologie

Intitulé de la thèse : Synthèse de glycoconjugués site spécifique.

Son parcours en cinq dates :

2009 : Bac S spécialité Physique Chimique

2009 – 2011 : classe préparatoire intégrée à l’Ecole Nationale Supérieur de Chimie de Lille

2013 : Stage au National Institute for Medical research (NIMR) de Londres

2014 : Double diplôme : Ingénieur-Ecole de Chimie, Polymères et Matériaux et Master en sciences analytiques à l’Université de Strasbourg

2015 : Début de thèse industrielle l’Université Claude Bernard Lyon 1

Quel est l’objet de la thèse en trois quelques mots ?

Le but de la thèse de Caroline est d’utiliser de nouvelles chimie afin d’attacher une protéine à un polysaccharide capsulaire provenant d’une enveloppe bactérienne. Pour cela, Caroline doit d’abord trouver des techniques pour caractériser les deux entités à attacher puis s’exercer sur un petit modèle afin de bien maîtriser les chimies à appliquer.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

Attirée par la chimie médicinale, "car c’est un domaine vital pour la société", Caroline a choisi ce thème de thèse car elle permet de redonner une importance à la chimie qui "a souvent une mauvaise image". "C’est aussi une affaire de famille car mes parents travaillent dans le médico-social et mes frères et sœurs font des études de médecines. L’attirance pour ce domaine doit être génétique", ajoute-t-elle avec humour.

Pourquoi participer au concours "Ma thèse en 180 secondes" ?

En participant au concours, Caroline souhaite rendre sa thèse accessible au plus grand nombre. "Je trouve que les doctorants ne communiquent pas suffisamment sur leurs recherches par peur de se confronter à l’incompréhension. Ce concours est l’occasion pour y remédier", explique-t-elle.

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ev24Q9LJZgc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>