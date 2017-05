Cegid aux Pays-Bas : aucune "connotation fiscale", selon Aulas

Cegid, l'entreprise spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion fondée par Jean-Michel Aulas dont le siège social est situé dans le 9e arrondissement de Lyon va quitter Lyon pour les Pays-Bas, mais sans aucune "connotation fiscale", s’explique Jean-Michel Aulas.

@C.M

Rachetée en juillet 2016, par un fond anglo-saxon, l'entreprise a décidé de transférer aux Pays-Base son siège social situé dans le 9e arrondissement de Lyon depuis 1983. Un transfert qui pose question sur l'avenir des 900 salariés qui travaillent à Lyon ? Un questionnement auquel a répondu ce matin dans le journal Le Progrès, Jean-Michel Aulas, président et fondateur de l'entreprise.

Selon lui il s'agirait "d'un transfert du siège administratif" plutôt "que du siège social". Pour les actionnaires, ce transfert donnerait à l'entreprise "le cadre financier, juridique et réglementaire, ainsi que l'environnement économique, optimal afin de poursuivre la croissance à l'internationale et sa stratégie de croissance externe". Mais de son côté, Jean-Michel Aulas a affirmé qu'il n'y avait aucune "connotation fiscale", rapporte le quotidien. Quant à son avenir au sein de l'entreprise qu'il a créée, le président de l'OL a affirmé : "Je suis là. On discute. Il est prématuré d'envisager mon départ".