Alexandre Mérieux, nouveau PDG de BioMérieux

Déjà directeur général délégué de BioMérieux, l'homme de 43 ans prend la tête du groupe fondé par son père Alain.

© bioMérieux - Stéphane Audras Alexandre Mérieux, PDG de BioMérieux

Diplômé de Lyon-1 et d'HEC Montréal business school, Alexandre Mérieux, 43 ans, est entré à BioMérieux en 2005 et était depuis trois ans directeur général délégué du groupe fondé par son père, Alain Mérieux, en 1963. Le conseil d'administration vient de le nommer PDG, remplaçant Jean-Luc Bélingard, président depuis 2010.

BioMérieux, société spécialisée dans les outils d'aide au diagnostic des infections, est la principale entité de l'Institut Mérieux, dont le siège est installé à Marcy-L'Étoile, dans l'Ouest lyonnais. L'Institut, toujours présidé par Alain Mérieux, englobe également deux sociétés bio-industrielles, Mérieux Nutrisciences et Transgene, et deux autres dédiées à l'innovation, ABL.Inc et Mérieux développement.

BioMérieux a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2,103 milliards d'euros, majoritairement (à 90%) à l'international. Il emploie 9800 personnes dans 150 pays.