Travaux publics : les fédérations Auvergne et Rhône-Alpes fusionnent

La nouvelle fédération compte "maintenir des relations étroites avec les donneurs d'ordre du secteur, accompagner ses entreprises adhérentes et guider la profession vers les mutations numériques, économiques et écologiques" nécessaires.

DR Pierre Berger, président de la FRTP régional (à gauche) et Philippe Puthod, président délégué (à droite)

5 milliards de chiffres d'affaires, 1 500 entreprises et 40 000 salariés. C'est ce que représentent les travaux publics en Auvergne Rhône Alpes au cours de l'année 2016. Après deux ans de travail, les fédérations des Travaux publics d'Auvergne et de Rhône Alpes ont finalement acté lors de la dernière assemblée générale la constitution de la Fédération régionale des Travaux publics regroupant les deux ex-régions. Effective au 1er janvier 2018, cette nouvelle fédération sera présidée par l'ex président de la FRTP d'Auvergne, Pierre Berger. À ses côtés, Philippe Puthod, directeur régional d'Eiffage Route Rhône-Alpes Bourgogne Franche-Comté, a été élu président délégué. Avec la fusion des deux fédérations, la FRTP Auvergne Rhône Alpes devient la deuxième fédération de France en nombre d'entreprises représentées, en volume d'activité et en chiffre d'affaires.