Tram T4 : des nouvelles rames plus grandes d’ici 2018

Le Sytral a décidé d’allonger les quais de 7 stations de la ligne T4, afin de pouvoir mettre en circulation des rames plus grandes. Les travaux, débutés cet été, dureront jusqu’à la mi-2018.

© Tim Douet

En raison d'une hausse de près de 80 % de l'utilisation des tramways entre 2009 et 2015, le Systral s'est lancé dans un plan "Capacité Tramway" qui devrait être exploitable dès 2020. Les plus gros travaux seront effectués sur la ligne T4 qui se verra dotée de rames plus longues (43 m alors que les rames actuelles mesurent 32 m). Pour accueillir ces rames, il faut cependant allonger les quais de sept stations situées entre Thiers/Lafayette et La Doua/Gaston-Berger.

30 % de capacité supplémentaire sur la ligne T4

Les travaux qui débutent dès cet été à la station Charpennes/Charles-Hernu se tiendront jusqu'à mi-2018, selon les prévisions. Pour les voyageurs, il ne devrait pas y avoir de perturbation sur la ligne, puisque les tramways circuleront normalement, grâce à un système de rotation de quais. Grâce à ces améliorations, la ligne T4 sera en mesure de transporter 30 % de voyageurs en plus, alors qu'elle compte déjà 92 000 voyageurs par jour.

Quant aux autres lignes, le T1 et le T2 récupéreront les anciennes rames du T4, ce qui permettra d'augmenter leur fréquence de 15 %. Pour ce projet, ce sont 2,4 millions d'euros qui seront investis sur les 60 millions prévus pour le plan "Capacité Tramway".