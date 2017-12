Pas de métro B vers Oullins, lundi et mardi soir

Des travaux dans la ligne B du métro lyonnais vont entraîner sa fermeture partielle pour les soirées des 18 et 19 décembre.

© Tim Douet Station de métro

En 2023, la ligne B du métro ira jusqu'à Saint-Genis-Laval et sera automatique. Mais d'ici là, il faut s'attendre à quelques travaux et désagréments. Ce sera le cas lundi 18 et mardi 19 décembre en soirée.

Le métro B ne roulera ces soirs-là qu'entre Charpennes et Jean Macé : dernier départ de Charpennes pour Gare d'Oullins à 21h40, et, dans l'autre sens, dernier départ de Gare d'Oullins à 22h.

Dès lors, des bus relais seront mis en place, avec un départ toutes les dix minutes environ. De Gare d'Oullins en direction Charpennes : premier départ à 21h50, dernier départ à 23h54. De Jean Macé en direction d'Oullins : premier départ à 22h, dernier départ à 0h30.

Horaires des départs et infos supplémentaires sur le site des TCL.