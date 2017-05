Lyon : Rhônexpress et le Sytral au tribunal l'un contre l'autre

Le tramway Rhônexpress qui relie la gare Part-Dieu à l'aéroport Saint-Exupéry demande plus de 2 millions d'euros à son autorité de tutelle, le Sytral.

Alors que le contrat de concession entre Rhônexpress et le Sytral établissait qu'aucune concurrence ne devait être faite au tramway rapide pour desservir l'aéroport, deux anciennes lignes de bus et les moyens mis en place pour desservir le Parc OL sont pointés du doigt. Rhônexpress regrette que les lignes de bus 29 et 30 de TCL aient pu desservir l'aéroport Saint-Exupéry au prix d'un ticket de bus. Une possibilité pour les voyageurs supprimée dès janvier 2016 par le Sytral pour ne pas faire durer la situation. Les soirs de match au Parc OL et lors des travaux, le fait que la ligne de tramway T3 entre Part-Dieu et Meyzieu soit privatisée aurait également fait perdre des ressources à Rhônexpress, qui a désormais porté l'affaire au niveau du tribunal administratif et demande plus de 2 millions d'euros de compensation.