Les fermetures nocturnes des grands axes à Lyon cette semaine

Autoroutes, tunnels, périphériques... Lyon Capitale vous liste toutes les fermetures nocturnes de la semaine des grands axes autour de Lyon.

Périphérique Nord

Cela commence à devenir une habitude, mais il est toujours bon de le rappeler. Le boulevard périphérique Nord sera fermé à la circulation de lundi à vendredi inclus entre 21h et 6h. La fermeture concerne l'entièreté de l'axe, de la porte du Valvert à celle de La Doua.

Par ailleurs, les bretelles 11/12/13 de Valvert seront fermé le jeudi 6 en direction de Tassin pour permettre des travaux de nettoyage.

Tunnel des Tchécoslovaques

La trémie qui rejoint la Part-Dieu sera interdite à la circulation mardi de 21h à 6h.

Rocade Est

Des travaux de pose d'équipement rendront fermée la bretelle de sortie Pusignan en direction de Marseille, lundi de 21h à 6h.

A47

C'est en direction de Saint-Etienne, entre Givors Ouest et la Madeleine que l'autoroute sera fermée, pour cause de travaux de rénovation d'ouvrage. Une clôture qui interviendra de lundi à jeudi, entre 21h et 6h.