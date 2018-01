Circulation : samedi orange à Lyon et dans les vallées alpines

Pour ce dernier week-end avant les vacances, la circulation sera fluide partout en France à l'exception de Lyon et des vallées alpines où la circulation sera orange durant la journée de samedi.

Le dernier week-end des vacances scolaires d'hiver s'annonce plutôt fluide sur les routes de France. Comme souvent, seule la région Auvergne-Rhône-Alpes connaîtra quelques difficultés, notamment ce samedi, jour de chassé-croisé des skieurs. "Samedi 6 janvier, la circulation sera dense entre les Alpes et les frontières du nord ou l’Île-de-France. Les axes permettant de quitter les stations de sports d’hiver et les grandes vallées alpines seront chargés mais les encombrements devraient être de niveau modeste. Il en sera de même au nord de Lyon pour remonter vers le nord", précise Bison futé. Les journées de vendredi et dimanche sont classées vertes dans le sens des départs et des retours partout en France.