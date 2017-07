Renforcement du partenariat entre Shanghai et la Région

Après la visite de Laurent Wauquiez à Shanghai en février dernier, M. Ying Yong, maire de la ville chinoise, s'est rendu en Auvergne-Rhône-Alpes les lundi 4 et mardi 5 juillet.

© EM Lyon Inauguration du campus de l’EM Lyon à Shanghai

Le nouveau dirigeant de la municipalité chinoise a choisi le bassin rhodanien pour sa première visite à l’étranger. Il a été reçu par Étienne Blanc, premier vice-président, "en présence d’acteurs économiques et universitaires de la région". Au cours de son séjour, "il a confirmé sa volonté de poursuivre et de renouveler le partenariat historique inédit initié il y a 31 ans avec la région". L’occasion également de signer un nouveau Mémorandum de coopération universitaire et scientifique, dans la lignée du plan stratégique conclu en février par Laurent Wauquiez. Piloté par Yannick Neuder, vice-président délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation. Il portera sur "les problématiques de la santé, des sciences de l’ingénieur en lien avec le monde industriel, de l’environnement et du développement durable, ainsi que des sciences humaines et sociales".

Juliette Jarry était en charge du volet économique. La vice-présidente déléguée aux infrastructures, à l’économie et aux usages numériques, a présenté à la délégation les différents projets du conseil. Parmi eux, le Campus Région, consacré aux formations numériques et qui ouvrira ses portes au cœur de Lyon Confluence à la rentrée. Le "King Charles" accueillera plus de 500 élèves.

Cette visite marque une étape importante, Wauquiez ayant fait de cette coopération un des grands objectifs de sa présidence. D’autant que l’ex-député avait été secoué par une affaire de conflit d’intérêts lors de sa précédente visite en Chine, où il avait été mis en cause dans l’organisation d’une soirée de levée de fonds pour la campagne de François Fillon. Une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet. De son côté, Laurent Wauquiez avait assigné en justice un élu PS pour "dénonciation calomnieuse".