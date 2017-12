Météo du 27 décembre : Lyonnais, sortez couverts

De la pluie et de très fortes bourrasques sont attendues toute la journée à Lyon. Prévoyez un parapluie résistant au vent.

Photo Kimdokhac/Flickr

Si le soleil d'hier était timide, il sera aux abonnés absents pour ce jeudi. Ce n'est pas la neige, mais bel et bien la pluie qui sera au rendez-vous ce matin jusqu'à 7h. Dans la matinée, la pluie laissera place aux vents violents, avec des bourrasques allant jusqu'à 45km/h. Dès le début d'après-midi, à 13h, ne sortez pas sans votre parapluie le plus solide pour vous protéger des averses et du vent qui soufflera à 70km/h. Côté mercure, il fera 8°C toute la matinée, et jusqu'à 16h où la température baissera pour atteindre les 6°C. À 19h, il ne fera plus que 5°C.

Quant à la qualité de l'air, le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes l'estime à 29, donc "bonne", sur son échelle allant de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise").