Météo du 26 mars : retour du soleil à Lyon

Le ciel sera dégagé ce dimanche pour une belle journée printanière, qui en annonce d'autres tout au long de la semaine à venir.

Un soleil retrouvé dans un ciel azur. Voilà ce que découvriront les Lyonnais en ouvrant leurs volets ce dimanche. Les nuages de samedi se sont dissipés laissant place à un grand ciel bleu. Aucune précipitation n'est annoncée et le vent demeurera faible. Cette embellie devrait se poursuivre tout au long de la semaine à venir. Cette fois le printemps semble bel et bien là.

Côté températures, on reste sur des valeurs proches des moyennes de saison (+2°C). De 9°C au lever du jour, le mercure montera à 14°C à la mi-journée pour en suite dépasser la barre des 15°C et atteindre 16°C au plus fort de l'après-midi.

La qualité de l'air, enfin, devrait être "bonne", selon l'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui attribue ce dimanche la note de 36/100 sur l'indice national Atmo. Barème sur lequel 100 constitue le plafond et dénote d'une qualité de l'air "très mauvaise".