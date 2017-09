Météo du 16 septembre : début de week-end automnal à Lyon

Les températures fraîches et le ciel menaçant offriront un avant-goût d'automne aux Lyonnais ce samedi.

Benjamin Roure Nuages sur Lyon

Les week-ends d'été sembleront déjà loin ce samedi à Lyon. Et pour cause, le ciel devrait rester encombré de nuages tout au long de la journée. Un ciel qui pourrait même devenir menaçant, avec des risques d'averses en début d'après-midi. Le vent demeurera quasiment nul.

Côté températures aussi on s'achemine doucement vers l'automne, avec des valeurs inférieures d'environ trois degrés aux moyennes de saison. De 7°C au lever du jour, le mercure grimpera laborieusement à 14°C en fin de matinée, pour dépasser la barre des 15°C à la mi-journée et venir chatouiller celle des 20°C au plus fort de l'après-midi.

Comme ces derniers jours, la qualité de l'air est jugée "bonne" par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 27/100 sur le barème national Atmo. Indice sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air excellente et 100 exécrable.