Météo du 16 novembre : les températures baissent à Lyon

Malgré des températures plus froides ce jeudi, la grisaille matinale devrait rapidement se dissiper pour laisser place à une journée ensoleillée.

© M-A. Cap

Un beau soleil d'hiver et des températures qui n’excéderont pas les 7 degrés dans l'après-midi. À Lyon, les températures baissent par rapport au début de la semaine. Ce jeudi matin, il fera entre 1 et 5 degrés, des températures retrouvées à partir de 19h et pour la soirée. Si le ciel est gris et couvert en matinée, l'après-midi sera ensoleillé. Comme hier, le vent du nord soufflera sur la ville à une vitesse de 10 km/h.

Dégradation de la qualité de l’air demain

Dans l'agglomération lyonnaise, la qualité de l'air reste "bonne", Atmo Auvergne Rhône-Alpes lui attribue une note de 39/100. Pour la journée de demain, une dégradation de la qualité de l'air est annoncée.