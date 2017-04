Lyon - Confluence : la tour Ycone de Jean Nouvel sort de terre

La première pierre vient d'être posée et 90% des appartements sont déjà vendus.

Jean Nouvel La maquette de l'immeuble Ycone, à la Confluence

Immeuble phare de la deuxième phase du quartier Confluence, Ycone accueillera ses premiers habitants à l'été 2018. La première pierre a été posée vendredi 14 avril, par le maire de Lyon Gérard Collomb. Son architecte, la star Jean Nouvel, à qui l'on doit l'Opéra de Lyon, était quant à lui retenu à Pékin pour signer le contrat du futur Namoc, musée géant dédiée aux arts de la Chine, révèle Lyon Entreprises.

Jean Nouvel Vue d'artiste de l'immeuble Ycone

Ycone comptera 14 étages pour une hauteur de 64 mètres, dont un toit terrasse. Sa façade inclinée sera en déclinaison de blancs, en partie végétalisée. L'immeuble est construit en co-promotion par Vinci et Cardinale. Investissement : 35 millions d'euros. Pour les acquéreurs intéressés, il faut se dépêcher. Les investisseurs et futurs habitants ont ainsi déjà raflé 78 des 86 appartements, de 29 à 215 m2. Pour des prix allant de 4300 euros à près de 10000 euros le m2. Les appartements sont proposé aménagés et meublés, par RBC Design.

Plus d'infos et d'images sur le site dédié.