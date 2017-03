"Encore peu de femmes" dans les métiers de la transition énergétique

Ingénieure spécialiste des systèmes énergétiques, Maïlis Chigot développe pour Engie des solutions pour une consommation raisonnée. Elle interviendra ce mercredi à l'IAE dans une conférence sur le thème de "la ville de demain".

© Tim Douet Maïlis Chigot, ingénieure commerciale spécialisée dans le génie des systèmes énergétiques chez Engie

"Dessiner la ville de demain". Tel est l'objectif affiché de la conférence-débat regards de femmes organisée conjointement par Engie et l'IAE Lyon dans les locaux de l'école, situés sur le campus de l'Université Lyon 3. À l'occasion de la Journée des femmes, ce mercredi 8 mars, quatre femmes sont invitées à venir parler des perspectives urbaines en matière de transition énergétique. Dans le public on retrouvera les étudiants du Master 1 communication, qui organisent l'évènement, mais aussi des associations, des élus et des professionnels.

Mobilité durable, habitat coopératif, redéfinition des espaces de travail ou encore usage temporaire de l’espace public feront partie des thématiques abordées par Maïlis Chigot, ingénieure commerciale spécialisée dans le génie des systèmes énergétiques chez Engie, Rachel Linossier, maître de conférences en Aménagements et urbanismes à l’Institut d’urbanisme de Lyon à l'Université Lyon 2, Valérie Colomb, architecte, maître de conférences à Science Po Lyon et docteure en Sciences de l’information et de la communication et Camille de Bovis, maître de Conférences à l'IAE et co responsable du Master Management des ressources humaines et organisation.

À cette occasion, l'émission L'Autre Direct recevait ce mardi Maïlis Chigot, qui donne des pistes de développement durable en matière d'énergie. De la tour Incity aux piscines municipales, cette ingénieure intervient sur le bâti pour proposer des solutions de consommation raisonnée. Pour cela elle mise notamment sur la digitalisation et l'utilisation des données récoltées pour "éviter de chauffer des bâtiments quand ils sont vides" par exemple.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Maïlis Chigot ci-dessous :

Retrouvez toutes les informations sur le site de l'IAE