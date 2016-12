Lyon : Où achever 2016 ? Où célébrer 2017 ?

L’année 2016 aura enterré suffisamment de monde. Il est temps de l’enterrer à son tour. Quelques idées pour le faire au mieux.

Ballets et valses

Le Théâtre musical de Lyon invite à donner une note viennoise à ce réveillon au travers de diverses valses classiques telles que le "Le beau Danube bleu" ou autres œuvres plus légères comme "La Veuve joyeuse".

Tarif : de 27 € à 62 €. Adresse : 13, rue du Griffon, 69001 Lyon. Plus de détails ici.

Du rock sur un bateau

Sur les quais du Rhône, l’Ayers rock boat et son bar-péniche australien prend le pari de faire balancer ses hôtes sur une programmation rock et électro. Bon à savoir pour ceux qui se décideraient au dernier moment : il s’agit d’une soirée sans réservation.

Tarif : 15€ avec une consommation. Adresse : 17, quai Victor Augagneur, 69003 Lyon. Plus de détails ici.

Restaurant et plumes de cabaret

Le restaurant Les 3 rythmes propose une soirée intitulée "Les Folies lyonnaises" à base de spectacles de magie, de danse et de burlesque, avant l’ouverture d’un bal promis jusqu’au bout de la nuit.

Tarif : 150€ avec le dîner. Adresse : Place de la porte de Lyon, 69570 Dardilly. Plus de détails ici.

Orient, chicha, salsa

Raï, Reggaeton, RnB, salsa pour bouger son corps sur le dancefloor, thé à la menthe et chicha détente pour se reposer : voici ce qui est proposé à l’espace Viviani pour la nouvelle année.

Tarif : 40€ pour la soirée, 60€ avec le diner. Adresse : 126, avenue Viviani, 69008 Lyon. Plus de détails ici.

Soviet et techno

En cette période de rafraîchissement diplomatique entre Moscou et Washington, le Ninkasi Gerland va encore plus loin : retour à la guerre froide avec un thème "Back in the USSR" et Juan Atkins, DJ… américain. Précédé pour ceux qui le souhaitent par un dîner aux accents russes.

Tarif : 29€ pour la soirée, 75€ avec le dîner. 267, rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon. Plus de détails ici.

Luxe, danse et volupté

C’est par un cocktail dînatoire et un buffet que démarrera cette Saint-Sylvestre à la Cour des grands. Avant bien sûr l’ouverture du club pour une soirée DJ.

Tarif : 15€ pour la soirée, 69€ avec le dîner. Adresse : 60, montée de Choulans, 69005 Lyon. Plus de détails ici.

Dans les rues de la ville

Pour l’heure, pas de feu d’artifice en vue pour fêter la nouvelle année. Mais pour ceux qui voudraient quand même aller réveillonner dans la rue ou près de la grande roue Place Bellecour, les bouteilles d’alcool et les pétards seront proscrits.

