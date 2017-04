Le Festival Lumière se tiendra du 14 au 22 octobre prochain

La 9ème édition du festival Lumière, se tiendra du samedi 14 au dimanche 22 octobre 2017.

Festival Lumière 2017 Pour sa 9ème édition, le Festival Lumière se tiendra du 14 au 22 octobre.

Au programme de cette édition 2017 : des ciné-concerts, des Master class sous la direction de réalisateurs, scénaristes et producteurs reconnus, le marché du film classique, et bien d’autres surprises cinématographiques organisées par l'Institut Lumière et la métropole de Lyon.

Le festival a l’année passée accueilli près de 160 000 visiteurs sur dix jours, une Master class dirigé par le réalisateur Quentin Tarantino et décerné son prix Lumière, qui souligne une contribution exceptionnelle à l'histoire du cinéma, à l’actrice Catherine Deneuve.