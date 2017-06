Attentat de Londres : les politiques lyonnais réagissent sur Twitter

Le bilan de l'attaque de Londres de samedi soir est pour l'instant de 6 morts et 48 blessés, dont 4 Français - l'un d'eux est grièvement blessé. Les trois assaillants, qui ont d'abord foncé dans la foule avec une camionnette sur le pont London Bridge, avant de s'attaquer aux passants avec des couteaux dans le quartier de Borough Market, ont été abattus par la police.

La twittosphère ne manque pas de réagir encore ce matin à cette nouvelle attaque terroriste sur le sol britannique, après celle de Westminster en mars et celle de Manchester en mai. Et les politiques lyonnais connectés aussi.

Avec dans l'ordre : Gérard Collomb (ministre de l'Intérieur, LREM), Thomas Rudigoz (LREM), Najat Vallaud-Belkacem (PS), Georges Fenech, Philippe Cochet, Anne Lorne (LR) et Antoine Mellies (FN)

Attentat de #Londres Solidarité avec le peuple anglais à nouveau frappé. Mes pensées sont pour les victimes et leurs familles #LondonAttacks pic.twitter.com/8HzhsU11lX

Tristesse et révolte au coeur et à l'esprit en pensant aux victimes des attentats de Londres, à leurs familles et au peuple britannique