Le mois de novembre a été très bon pour l'hôtellerie lyonnaise qui a vu sa fréquentation et son revenu par chambre augmenter significativement dans toutes les catégories d’établissement.

Très bon mois de novembre pour l'hôtellerie lyonnaise puisque son RevPAR (Revenu par chambres disponibles) augmente de 15,2% toutes catégories d'hôtels confondues et la fréquentation une hausse de 5%. De bons résultats qui s'expliquent, selon la CCI, par "la tenue de plusieurs salons et congrès, dont Piscine globale Europe et Eurobois (du 15 au 18 novembre), Pollutec (du 29 novembre au 2 décembre), mais aussi avec de très bons week-ends."

Dans toutes les catégories d'hôtels, la tendance est à la hausse. La plus forte est à signaler dans les établissements 4 et 5 étoiles qui ont vue leur RevPAr augmenter de 17,6% et leur fréquentation de 7%. Du côté de la fréquentation, ce sont les hôtels 0 et 1 étoile qui affichent la plus forte augmentation de la fréquentation avec 12,3% de hausse.