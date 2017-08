Villeurbanne : un 3e immeuble évacué et des magasins fermés

Un troisième immeuble a été évacué ce lundi par mesure de précaution. Le chantier qui le jouxte pourrait être à l'origine de la création d'inquiétantes fissures sur les bâtiments.

Tim Douet Sapeur-pompier du Rhône

Le désagrément est certain pour les habitants de trois immeubles de Villeurbanne évacués au cours de ce week-end prolongé. Mais ces derniers évitent de mettre leur vie en danger. Samedi dans la soirée, un passant alertait sur la présence de fissure sur deux immeubles situés entre les numéros 179 et 183 du cours Emile-Zola. Dans la soirée, les pompiers évacuaient les habitants par mesure de précaution en attendant d'effectuer une évaluation plus précise des risques. Selon le Progrès, la piste de l'effondrement aurait été totalement écartée par les pompiers concernant l'un des deux immeubles du cours. Mais ce lundi, un troisième bâtiment a l'objet d'une évacuation. Situé cette fois au 27 de la rue Jean-Bourgey, ce bâtiment côtoie le chantier mis en cause comme pouvant être à l'origine des dégâts. Plusieurs commerces ont également dû fermer leur porte : un restaurant turc, le magasin Picard ainsi que deux boutiques de vêtements. L'origine des fissures pourrait être liée à un problème de drainage des eaux sur le chantier. Une information qui n'est pas confirmée par les experts appelés sur place.