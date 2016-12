Week-end de Noël : Bison futé voit rouge ce samedi à Lyon

Des ralentissements sont à prévoir vendredi et samedi autour de Lyon et en direction des Alpes du nord.

Noël approche, et avec lui, les traditionnels bouchons en région lyonnaise. Pour ce weekend du 24 et 25 décembre, le trafic sera très dense sur les routes à Lyon et en région Rhône-Alpes. Avec les départs pour les fêtes et les stations de ski, dès vendredi, il faut s’attendre à une circulation compliquée entre 15 h et 20 h aux abords du Grand Lyon. Samedi 24, Bison futé voit même rouge pour les départs en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le tronçon entre l’A6 et l’A7, le tunnel de Fourvière et la rocade de contournement de Lyon seront particulièrement chargés, ainsi que les autoroutes A40 et A43 en direction des stations des Alpes du nord. Quelques conseils : éviter de prendre la route entre 11 h et 16 h ce samedi et adoptez une conduite apaisée. Le dimanche, jour de Noël, la circulation sera à nouveau fluide. La Préfecture du Rhône appellent les automobilistes partant pour les Alpes à bien prévoir l’équipement adéquat pour la neige.

Plus d’info : http://www.bison-fute.gouv.fr/index.html