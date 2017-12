Nouvel An : Comment rentrer chez soi après le réveillon à Lyon ?

Attention aux excès en cette fin d’année. Mais, pour ceux qui y céderont, des moyens existent dans l’agglomération lyonnaise pour rentrer sereinement chez soi après le réveillon.

Eliot LUCAS Bus à l'arret Gare Perrache

Contrairement aux grandes métropoles, le réseau TCL ne prolongera pas ses métros tout au long de la nuit. Comme à leur habitude, les stations fermeront leurs portes peu après minuit. Pour rentrer au chaud, il faudra se rabattre sur les quatre lignes de bus “Pleine Lune” mises à disposition par les Transports en commun lyonnais. Le prix des tickets ne variera pas malgré l’horaire tardif. Attention cependant aux horaires : la ligne PL1 reliera la place des Terreaux à la Doua, la PL2 circulera depuis Hôtel-de-Ville/Louis-Pradel vers Saxe-Gambetta et Grange-Blanche. Elles seront en service entre 1h et 4h du matin. Mêmes horaires pour PL3 entre Hôtel-de-Ville/Louis-Pradel, Valmy et le campus Lyon Ouest. La PL4, reliant Hôtel-de-Ville à Saint-Priest/Salengro via Jean-Macé, effectuera deux départs entre 1h et 3h du matin.

Pas de panique si vous ratez de peu votre bus, les quelque 1 200 taxis qui circulent dans la capitale des Gaules seront également de la partie pour convoyer les fêtards. Pour ceux qui souhaiteraient se tourner vers les voitures de transport avec chauffeurs (VTC) pour alléger leur porte-monnaie, le risque est à la fausse solution : les services de VTC à l'instar d'Uber appliquent des coefficients pour augmenter les prix les nuits de réveillon. Le tarif non plafonné peut s'élever jusqu'à dix fois la note habituelle. Dans le meilleur des cas, il est toujours possible de compter sur le “Sam” d’un soir pour rentrer sereinement chez soi, à condition que celui-ci se soit bien abstenu de céder à l’appel de la fête.