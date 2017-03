Les fermetures nocturnes des grands axes lyonnais cette semaine

Les travaux sur le périphérique Nord se poursuivent, et quelques portions autoroutières seront fermées à la circulation cette semaine.

@eppr Travaux sur la route Périphérique nord

La refonte du BPNL impliquera sa fermeture dans les deux sens de circulation de 21h à 6h, de lundi à vendredi inclus. Le tunnel Bellevue, situé à Caluire et qui permet de rejoindre le périphérique en longeant le Rhône sera également fermé lundi et mardi de 21h à 6h.

A6

Attention pour les lève-tôt l'A6 sera coupée de 21h à 6h entre le noeud de Anse et Limonest en direction de Marseille lundi et mardi. Mercredi et jeudi, c'est en direction de Paris que la portion autoroutière sera interdite à la circulation.

A466

La liaison entre l'A6 et l'A46 sera fermée lundi et mardi de 21h à 6h en direction de l'A6. Et mercredi et jeudi, c'est dans l'autre sens que l'autoroute sera clôturée.

A43

Il sera impossible d'emprunter la bretelle entre l'A43 et le périphérique Laurent Bonnevay à hauteur du noeud des Essarts en direction de Paris de 23h à 5h lundi et mardi inclus.