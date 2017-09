A466 : Fermeture entre Les Chères et Quincieux pour 3 semaines

Cette semaine la circulation sera difficile pour les automobilistes qui souhaitent se rendre à Lyon. Le barreau autoroutier qui lie l'autoroute et la rocade sera entièrement fermé 7j/7 durant trois semaines, et d'autres portions seront coupée à la circulation nocturne, de 21h à 6h du matin.

© Région Rhône-Alpes Pont de l'A47

De nombreux travaux sont prévus de nuit pour amoindrir les impacts sur la circulation, mais le barreau de liaison autoroutier entre Les Chères et Quincieux, ouvert en 2015, sera complètement fermé y compris les week-ends jusqu'au 28 septembre. Pour cause, des travaux de rechargement de la chaussée. Des alternatives seront proposées aux automobilistes qui devraient cependant trouver la circulation bien difficile.

Des portions fermées la nuit

Par ailleurs, d'autres portion de route seront fermés de 21h à 6h du matin pour d'autres travaux. C'est le cas de l'A6 qui sera fermée dans le sens Nord-Sud entre Limonest (échangeur n° 33) et Porte de Valvert (échangeur n°36), de l'A47 dans le sens Est-Ouest entre Givors (échangeur n°10) et Saint-Martin-la-Plaine (échangeur n°11) et de la D301 dans le sens Est-Ouest entre Feyzin (échangeur n° 6) & Vénissieux (échangeur n°14) qui seront fermées jusqu'au jeudi 14 septembre. Le boulevard Périphérique Nord sera fermé dans les deux sens entre le nœud de Valvert (échangeur n°36) et Porte de la Doua (échangeur n°6) jusqu'à la fin de la semaine.