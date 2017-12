Nouvel An : plus de 660 policiers et militaires mobilisés à Lyon

Un dispositif de plus de 660 policiers et militaires sera déployé à Lyon dans la soirée et la nuit de la Saint-Sylvestre.

@Tim Douet police

Cette Saint-Sylvestre, les fêtards ne seront pas les seuls à déambuler dans les rues de Lyon. Le préfet du Rhône, Stéphane Bouillon, a mobilisé un important dispositif policier, “afin que les festivités puissent se dérouler dans les meilleures conditions de tranquillité et de sécurité”, et pour faire face au “contexte d’une menace terroriste toujours forte”. À cet égard, plus de 380 policiers seront de faction dans l’agglomération lyonnaise. Ils seront appuyés par près de 200 militaires de l’opération Sentinelle et 80 policiers municipaux.

La sécurité routière n’est pas oubliée

Plus de 200 gendarmes seront également déployés, pour assurer les contrôles d'alcoolémie sur les routes et les patrouilles à travers le département. À cette considérable présence des forces de l’ordre viendront s’ajouter les brigades spécialisées : forces d’intervention, brigades cynophile, anticriminalité, fluviale, etc. Le dispositif de sécurité routière sera lui aussi renforcé.

Restrictions de la vente et de la consommation d’alcool

Le préfet du Rhône a également pris un arrêté interdisant la vente d’alcool à emporter après 20h le 31 décembre jusqu’à 6h le lendemain matin. La consommation d’alcool sur la voie publique est, elle, interdite à partir de dimanche 12h. Il est également interdit d’acheter le jour même des pétards et des feux d’artifice, et d'en faire usage sur la voie publique.