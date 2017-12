Publicités éphémères : ce qu’en pense la ville de Lyon

Officiellement tolérées pour une période de test de 18 mois, les publicités éphémères sont loin de ravir la ville de Bordeaux, qui regrette de ne pas avoir été consultée au préalable. Qu’en pensent donc les autorités lyonnaises ?

“clean tag” de campagne (municipales de 2014 à Villeurbanne) / effacé par la mairie (à droite).

On l’annonçait mardi 26 décembre, les publicités éphémères ou clean tags sont officiellement autorisées (par un décret du 24 décembre) sur les trottoirs de Bordeaux, Nantes et Lyon. Loin de ravir les habitants, qui se sentent pour certains “harcelés jusqu’au sol”, elles sont pour l’instant autorisées à l’essai, pour dix-huit mois.

Bordeaux aurait voulu être consulté

Celle qu’on surnomme la Belle Endormie s’exprimait dès mardi par un communiqué municipal, regrettant que "les élus et administrations de la ville de Bordeaux et de ordeaux Métropole [n’aient] à aucun moment été consultés ou informés en amont de cette décision". Mercredi, la sénatrice Nathalie Delattre (Parti radical), conseillère municipale et métropolitaine de Bordeaux, annonçait qu’elle saisissait le ministre de l’Intérieur d’une question ouverte sur ces publicités au sol. Elle demande à Gérard Collomb "pourquoi aucune concertation ou information des villes concernées (Bordeaux, Lyon, Nantes) n’a été initiée" et "dénonce la parution de ce décret deux jours après l’adoption par Bordeaux Métropole de son règlement local de publicité intercommunal qui vise à mettre fin à ce type de publicités."

"Un décret ne peut servir de cheval de Troie" selon Jean-Paul Bret

Pour le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret (PS), le décret est "stupéfiant". Dans un communiqué, il exprime son regret de constater que cette expérimentation ait été "imposer à la métropole et aux villes qui la composent sans s’inquiéter un seul instant de leur avis sur le sujet". Dans ce même communiqué, il n'hésite pas à rappeler que la ville de Lyon a été une des première à réviser son règlement pour "préserver la qualité paysagère et de limiter l’encombrement de l’espace public." Le maire de Villeurbanne est définitif : "A Villeurbanne, nous n’irons pas au-delà du projet métropolitain tel qu’engagé en concertation avec les maires et le président de la métropole."

À la métropole, on "commence à réfléchir où mettre les publicités"

Si d'aucun commencent à exprimer leur mécontentement, la métropole de Lyon ne râle pas contre cette décision. Pour l’instant rien n’est défini – la mesure a été prise la veille de Noël, et la métropole n’a pas encore eu le temps de mettre en place un cadre précis – mais il semblerait que Lyon soit tout à fait enthousiaste pour participer au projet. Les services de la métropole nous ont assurée que l’expérimentation serait "menée à bien, même s’il est un peu tôt pour savoir de quelle manière". Une équipe serait déjà en train de réfléchir pour "trouver les lieux adéquats pour l’expérimentation". En parallèle, un appel d’offres devrait être lancé pour sélectionner le meilleur prestataire, "pour ne favoriser aucune structure", annonce la métropole. Des informations plus complètes seront rendues publiques, promet-on au Grand Lyon, début janvier.