En Savoie, un phénomène de lombarde “des plus intenses”

Tandis que la vigilance est passée de rouge à orange ce matin sur la Savoie, le prévisionniste de Météo France Yan Giezendanner explique le phénomène de lombarde qui a paralysé le département la nuit dernière.

© Tim Douet

Météo France a placé le département de Savoie en vigilance rouge la nuit dernière face aux risques d'avalanche. À quoi sont dues ces conditions, qui selon Météo France ne surviennent qu'une fois tous les trente ans ?

Yan Giezendanner : Ça faisait effectivement une trentaine d'années que l'on n'avait pas eu un phénomène de lombarde aussi intense. Ce phénomène se fait sur la haute Tarentaise et sur la haute Maurienne. C'est lorsque de grosses chutes de neige localisées s'accumulent sur le côté italien de la chaîne des montagnes. Il faut une dépression sur la Méditerranée et un courant de sud-est qui arrive contre les montagnes. C'est ce courant de sud-est qui provoque d'abondantes chutes de neige.

Peut-on lier cet épisode au dérèglement climatique ?

Pas du tout. Ces phénomènes de lombardes sont tout à fait naturels et se produisent tous les ans, voire plusieurs fois par an. Ce vent peut survenir aussi bien l'hiver que l'été. Ce qui est impressionnant, c'est que celui-là est très important.

L'épisode est-il désormais terminé ?

Le courant de sud a cessé, donc le phénomène de lombarde s'arrête avec. Les chutes de neige sont très importantes, mais ça va se tasser et se stabiliser. Il peut y avoir ensuite des risques d'inondation, mais si cela s'écoule lentement, c'est correct. Il ne faut pas que le redoux soit trop rapide, mais ce n'est pas ce qu'il va se passer. Et si nous parlons de la lombarde du côté français, il est nécessaire d'évoquer aussi le phénomène du côté italien, qui est bien pire et où les chutes de neige sont encore plus importantes.