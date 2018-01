Lyon: 168 points de collecte de sapins de Noël vont ouvrir ce mercredi

En plus des 19 déchèteries de la métropole, 168 points de collecte de sapins de Noël vont être créés de façon éphémère du 3 au 17 janvier dans la métropole de Lyon.

DR

À partir de ce mercredi 3 janvier, la Métropole de Lyon va, comme chaque année depuis 10 ans, organiser des collectes de sapin dans 168 points disséminés dans le Grand Lyon. Dans les 64 communes et les 9 arrondissements de la collectivité locale, les Lyonnais pourront y déposer les sapins naturels avec ou sans socle en bois (croix, bûchette…), les sacs à sapins de Handicap International, les sacs biodégradables en amidon de maïs, les sacs Ok Compost.

En revanche, ces points de dépôts n'accepteront pas les sacs-poubelle en plastique, les sapins artificiels, les sapins naturels floqués, colorés ou recouverts de neige artificielle, les pots en terre ou en plastique, les guirlandes et autres décorations. Ces points de collectes s'ajouteront donc aux 19 déchèteries du territoire où il sera aussi possible de déposer les sapins de Noël afin de "lutter contre les dépôts sauvages sur le domaine public, éviter à la collectivité un surcoût de traitement (le traitement d’un dépôt sauvage coûte 5 fois plus cher qu’un dépôt en déchèterie) et valoriser les sapins collectés dans les centres de compostage métropolitains", explique la ville de Lyon. En 2017, plus de 202 tonnes, soit environ 51 000 sapins, ont été collectées. Ils ont été transformés en compost, en copeaux de bois pour les jardins ou en combustible à destination de chaudières à bois.

Trouvez le point de collecte le plus proche de chez vous en cliquant ici.