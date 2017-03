Un jeune de 19 ans meurt sur le périphérique en percutant un arbre

L'accident s'est produit à dans la contre-allée du périphérique à hauteur de Villeurbanne. Un appel à témoins a été lancé.

Le véhicule a été découvert à 5h40 ce samedi matin selon Le Progrès, encastré dans un arbre. Seul dans sa Renault Clio blanche, l'homme de 19 ans n'a pas résisté au choc. C'est dans le sens Nord-Sud que s'est déroulé le tragique incident, au niveau de la contre-allée située à quelques mètres de la sortie Cusset. Cet espace sert habituellement de parking, les places étant délimitées par les platanes.

La police et la CRS autoroutière ont dores et déjà lancé un appel à témoins pour déterminer l'heure et les circonstances du drame. Toute personne susceptible d'apporter un renseignement à la CRS autoroutière est priée d'appeler le 04 72 47 20 60.