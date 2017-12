Lyon : le CIRC doit déménager à Gerland d’ici 2021

Le Centre International de Recherche sur le Cancer s’installera sur le secteur Biodistrict Lyon-Gerland d’ici 2021. Un plan de financement du projet vient d’être signé au Conseil de la Métropole.

Le futur bâtiment du CIRC

Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) devrait quitter le 8e arrondissement d’ici 3 ans pour rejoindre le secteur Biodistrict Lyon-Gerland, afin de remédier à « l’obsolescence et à la vétusté de ses locaux actuels ». Il occupera notamment le site sur lequel se trouvait l’Etablissement Français du Sang.

Avec l'Unesco à Paris, le CIRC est l'unique institution internationale à avoir son siège en France. Installé à Lyon depuis 1972, il coordonne la recherche sur le cancer parmi les vingt-huit états membres qui le constituent.

Une convention carde a été signée vendredi 15 décembre et prévoit un plan de financement de 51,6 millions d’euros pour construire le nouveau bâtiment. Un montant plus élevé que les 48 millions d’euros prévus auparavant. Selon les prévisions actuelles, la Métropole investira 18 millions d’euros, l’État 17 millions d’euros et la Région 13 millions d’euros. Le CIRC participe également au projet à hauteur de 1,2 millions d’euros.

Les 11 315 mètres carré de surface utile doivent être livrés en 2021. Le bâtiment comptera 5 586 mètres carré de bureaux administratifs et de recherche et 1 571 mètres carré de laboratoires. La communauté scientifique actuellement composée de 300 personnes dont 230 chercheurs de 50 nationalités différentes pourrait alors atteindre les 450 salariés.