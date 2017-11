Vélo'v concurrencé : les vélos Gobee.bike bientôt à Lyon ?

Lors du conseil Métropolitain de Lyon, Pierre Hemon a révélé que l'entreprise de vélos partagés Gobee.bike souhaitait se déployer à Lyon mi-décembre. 400 deux roues arriveraient ainsi dans les rues de Lyon, associés à un système sans station basée sur une application.

Vélo'v enfin concurrencé à Lyon ? Sans surprise, le groupe JCDecaux a remporté le marché public pour une durée de quinze ans (lire ici), mais sa domination sans partage pourrait toucher à sa fin. En effet, lors du conseil Métropolitain du lundi 6 novembre, Pierre Hémon a confirmé que la start-up de vélos en libre-service Gobee.bike souhaitait s'installer à Lyon. Cette dernière s'est déjà implantée en France à Paris, Lille et Reims. Gobee.bike se distingue de Vélo'v grâce à un système sans station, basé sur une application qui permet de retrouver un deux roues en libre service dans un simple parking à vélo et de le déverrouiller grâce à son smartphone. La demi-heure est facturée 50 centimes, et la caution 50 euros. Selon les précisions de Pierre Hemon, lors du conseil Métropolitain, 400 vélos pourraient arriver dans les rues de Lyon mi-décembre, ce qui reste très loin des 4 000 Vélo'v déployés par JCDecaux sur Lyon / Villeurbanne.

Néanmoins, Gobee.bike pourrait bien être une alternative intéressante pour les usagers qui souhaiteraient louer un vélo en fonction du contexte et des opportunités. À partir de 2018, le ticket Vélo'v à la journée passera à 4 euros, le ticket un trajet à 1,80 euro. Avec un tarif de 50 centimes par demi-heure, Gobee.bike est donc bien plus attractif. Les abonnés Vélo'v à l'année reçoivent, au moins, 30 minutes gratuites par location, ce qui permet à JCDecaux de garder la main sur ce point. Enfin, semaine de derby ASSE / OL oblige, les Gobee.bike partent avec un désavantage pour les amateurs de football lyonnais : ils sont, pour l'instant, verts ! Contacté par Lyon Capitale, Gobee.bike se refuse pour l'instant à communiquer sur le lancement lyonnais. L'arrivée de nouveaux systèmes de vélos en libre service, non associés à un marché publicitaire comme Vélo'v, est aujourd'hui une forte tendance en France et Lyon n'y échappera pas.