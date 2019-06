Soldes à Lyon : le bon moment pour acheter un vélo à assistance électrique

Plusieurs facteurs font que ces soldes d'été 2019 sont sans doute l'un des meilleurs moments pour acheter un vélo à assistance électrique dans la métropole de Lyon.

Pic de pollution, interdiction de circulation pour les véhicules avec une vignette Crit'Air 3, 4 et 5, coût d'une voiture en ville toujours plus élevé... de base les planètes qui s'alignent à Lyon durant cet été 2019 tendent à encourager le report modal vers les transports en commun et modes doux.

Dans une ville où il n'aura échappé à personne qu'il y a deux collines et où l’étalement urbain reste important, un vélo à assistance électrique (VAE) peut être une bonne manière d'entamer une transition dans ses déplacements. Avec le bon modèle adapté à ses besoins, faire 20 kilomètres aller-retour par jour, même avec un dénivelé positif de 200 mètres, n'est pas impossible. Le plus grand risque reste d'y prendre goût et de se demander pourquoi ne pas avoir franchi le pas plus tôt. Les VAE d'occasion dont l'achat est regretté se font plutôt rares sur les sites de petites annonces et les boutiques permettent de tester avant de faire son choix.

Le bon moment pour acheter ?

La métropole de Lyon propose une aide à l'achat de 100 euros, ce qui reste un montant assez faible lorsqu'un bon VAE se négocie autour de 2000 / 3000 euros. Un nouvel élément est néanmoins à prendre en compte cette année : durant les soldes d'été, des remises plus importantes que d'habitude vont être proposées. En effet, la concurrence est forte sur le secteur des vélos à assistance électrique et les modèles encore nombreux entraînent dans certaines boutiques un "sur-stock". La météo au mois d'avril et mai a également été mauvaise, ce qui n'a pas encouragé les ventes. Dans la boutique Cyclable d'Oullins, on a déjà mis les pastilles - 10 % voire - 25 % sur certains produits. "On n'a pas eu de printemps cette année, les soldes seront plus intéressants que les années précédentes sur les vélos à assistance électrique", confie Damien Chabre de Cyclable. Interrogés par Lyon Capitale ce mercredi matin, plusieurs professionnels du secteur sur la métropole de Lyon font le même retour "c'est la bonne année pour acheter un vélo à assistance électrique". Sur des modèles haut de gamme, certains vélos pourraient même être bradés à 30 / 40 %. La règle reste de pouvoir tester plusieurs vélos et de s'orienter vers celui qui est le plus adapté en confort, qualité, prix et type d'assistance (roue avant, roue arrière ou dans le pédalier) et couple du moteur. Un mauvais VAE et c'est l'assurance qu'il terminera au garage ou dans une cave sans être utilisé régulièrement.

Enfin contrairement aux idées reçues, avec un vélo à assistance électrique on pédale quand même. La sensation ressentie est comme si quelqu'un vous poussez délicatement dans le dos pour vous aider à avancer, parfois sans trop transpirer quand la route se fait plus pentue. Bref, les avantages du vélo sans trop d'inconvénients.