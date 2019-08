XV de France : aucun Lyonnais titulaire pour le 1er match de préparation

Le premier quinze titulaire qui sera aligné samedi par Jacques Brunel contre l'Écosse ne comporte aucun joueur du LOU Rugby.

Deux joueurs du LOU Rugby - Demba Bamba et Félix Lambey - font partie de la liste de 31 joueurs retenus pour la coupe du monde de rugby qui débutera au Japon le 20 septembre prochain. D'ici là, le XV de France va joueur plusieurs matchs de préparation – deux fois l'Écosse et une fois l'Italie – dont le premier aura lieu ce samedi 17 août à 21h05 face aux Britanniques. Une rencontre qui ne verra pas débuter les deux Lyonnais, Lambey étant sur le banc de touche et Bamba ne faisant pas partie de la liste des 23 sélectionnés.

Les compositions :

France : Médard – Penaud, Fofana, Fickou, Raka – Lopez (o), Dupont (m) – Alldritt, Ollivon, Cros – Vahaamahina, Gabrillagues – Slimani, Chat, Poirot (cap)

Remplaçants : Mauvaka, Priso, Steniao, Lambey, Picamoles, Serin, Ntamack, Ramos

Écosse : Hogg – Graham, Jones, Taylor, McGuigan – Hastings (o), Price (m) – Strauss, Ritchie, Barclay – Gilchrist, Toolis – Berghan, McInally (cap), Bhatti

Remplaçants : Turner, Reid, Fagerson, Cummings, Fagerson, Horne, Hutchinson, Kinghorn.